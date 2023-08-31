Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Смертельная стрельба в Днепре: адвокат патрульного считает, что нет никаких оснований держать его под стражей

Смертельная стрельба в Днепре: адвокат патрульного считает, что нет никаких оснований держать его под стражей

Сегодня 07:25
просмотров

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Впоследствии выяснилось, что патрульный застрелил мужчину.

Новости Днепра про Смертельная стрельба в Днепре: адвокат патрульного считает, что нет никаких оснований держать его под стражей

По данному факту открыто уголовное производство и проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Это событие уже прокомментировали руководство патрульной полиции и заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко. Отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов. Свое мнение по этой ситуации высказал и Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

Позже свой комментарий опубликовала и адвокат задержанного патрульного Юлия Сегеда.

В первую очередь она отметила, что в этой ситуации находится на стороне справедливости.

Если мы хотим, чтобы полиция защитила нас, она должна уметь и защищать себя. Погиб человек. Соболезнования родным. Но такое поведение не имеет оправданий, – отметила она.

По словам Юлии, ее подзащитный сейчас задержан, будет суд, где ему изберут меру пресечения.

Патрульный задержан. Будет суд, на котором будет избираться мера пресечения. Конечно, мое мнение, что нет никакого основания держать его под стражей, – отметила адвокат.

Также женщина обратилась к представителям СМИ и призвала их относиться взвешено к публикациям по этой теме.

Когда-то все узнаете. Но сейчас есть тайна следствия, которую я не должен нарушать, – сказала Сегеда.

Напомним, ранее мы писали, что полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных.

Читайте также:

Новости Днепра про Смертельная стрельба в Днепре: адвокат патрульного считает, что нет никаких оснований держать его под стражейУкраїнська Новости Днепра про Смертельная стрельба в Днепре: адвокат патрульного считает, что нет никаких оснований держать его под стражейРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции

В Днепре произошел ужасный инцидент.

«Эта ситуация – серьезный прецедент»: Клименко прокомментировал стрельбу в Днепре
Новости Днепра
Вчера 17:58
«Эта ситуация – серьезный прецедент»: Клименко прокомментировал стрельбу в Днепре

Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Позже…

Полицейские Днепропетровщины разыскивают без вести пропавшего 50-летнего мужчину: был в Киеве на дежурстве
Новости Днепра
Вчера 16:36
Полицейские Днепропетровщины разыскивают без вести пропавшего 50-летнего мужчину: был в Киеве на дежурстве

Нужна ваша помощь!

В Днепре жилмассив и десяток улиц остались без воды: причина и когда ее вернут
Новости Днепра
Вчера 15:28
В Днепре жилмассив и десяток улиц остались без воды: причина и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Последние новости

Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках
Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

Полезная информация!

Сегодня 10:00
6
просмотров
В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции
В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции

В Днепре произошел ужасный инцидент.

Сегодня 09:30
6
просмотров
Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне
Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

Уже завтра – первый день осени.

Сегодня 09:00
10
просмотров
Не выдержало сердце: после тяжелого ранения умер старший лейтенант из Днепропетровской области
Не выдержало сердце: после тяжелого ранения умер старший лейтенант из Днепропетровской области

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:30
4
просмотров
В Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО)
В Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО)

Ночью в Амур-Нижнеднепровском районе произошел масштабный пожар.

Сегодня 08:00
15
просмотров
В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека
В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Вчера, 30 августа, на улице Казака Мамая загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Сегодня 06:45
5
просмотров
Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день
Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров
В Днепре водитель влетел в киоск военторга
В Днепре водитель влетел в киоск военторга

В Днепре водитель влетел в МАФ.

Вчера 22:03
6
просмотров
Над Днепром заметили «табун» спутников Илона Маска (ВИДЕО)
Над Днепром заметили «табун» спутников Илона Маска (ВИДЕО)

В небе над Днепром заметили поезд со спутников Илона Маска.

Вчера 21:16
14
просмотров
Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение
Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение

Правоохранители готовят подозрение для женщины, которая была за рулем автомобиля, когда его остановили.

Вчера 20:33
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх