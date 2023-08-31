Смертельная стрельба в Днепре: адвокат патрульного считает, что нет никаких оснований держать его под стражей

По данному факту открыто уголовное производство и проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Это событие уже прокомментировали руководство патрульной полиции и заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко. Отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов. Свое мнение по этой ситуации высказал и Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
Позже свой комментарий опубликовала и адвокат задержанного патрульного Юлия Сегеда.
В первую очередь она отметила, что в этой ситуации находится на стороне справедливости.
Если мы хотим, чтобы полиция защитила нас, она должна уметь и защищать себя. Погиб человек. Соболезнования родным. Но такое поведение не имеет оправданий, – отметила она.
По словам Юлии, ее подзащитный сейчас задержан, будет суд, где ему изберут меру пресечения.
Патрульный задержан. Будет суд, на котором будет избираться мера пресечения. Конечно, мое мнение, что нет никакого основания держать его под стражей, – отметила адвокат.
Также женщина обратилась к представителям СМИ и призвала их относиться взвешено к публикациям по этой теме.
Когда-то все узнаете. Но сейчас есть тайна следствия, которую я не должен нарушать, – сказала Сегеда.
Напомним, ранее мы писали, что полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных.
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