В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы

Об этом сообщает официальный портал городского совета.
Одно о заминировании зданий судов города, а также больниц Днепра: №1, №2, №4, №5, №6, №9, №11, №15, №16, №21, №7, Дорожной клинической больницы, Днепропетровской центральной районной больницы. Были обследованы 33 объекта, — говорится в сообщении.
Также поступила информация о минировании торгового центра «Эпицентр».
Взрывчатка или другие опасные вещества найдены не были, информация не подтвердилась.
Подразделения спасателей ГСЧС не привлекались.
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