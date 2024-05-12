В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы

В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

Об этом сообщает официальный портал городского совета.

Одно о заминировании зданий судов города, а также больниц Днепра: №1, №2, №4, №5, №6, №9, №11, №15, №16, №21, №7, Дорожной клинической больницы, Днепропетровской центральной районной больницы. Были обследованы 33 объекта, — говорится в сообщении.

Также поступила информация о минировании торгового центра «Эпицентр».

Взрывчатка или другие опасные вещества найдены не были, информация не подтвердилась.

Подразделения спасателей ГСЧС не привлекались.

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