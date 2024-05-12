На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Наши бойцы ПВО на страже. Уничтожили в Павлоградском районе вражеский беспилотник! Спасибо за защиту, — говорится в сообщении главы ОВА.
Вчера под артиллерийский удар попало одно из сел Красногригорьевской общины. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Ночью в Днепропетровской области было тихо.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога, которая длится более 3 часов.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и несколько больниц.
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