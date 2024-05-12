Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

Сегодня 11:48
просмотров

Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Днепропетровской области.

Новости Днепра про На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Наши бойцы ПВО на страже. Уничтожили в Павлоградском районе вражеский беспилотник! Спасибо за защиту, — говорится в сообщении главы ОВА.

Вчера под артиллерийский удар попало одно из сел Красногригорьевской общины. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Ночью в Днепропетровской области было тихо.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога, которая длится более 3 часов.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и несколько больниц.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотникУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотникРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

    В городе Кривой Рог на проспекте Южный Ингулецкого района произошел…

    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон
    Новости Днепра
    Сегодня 10:34
    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон

    Укрзализныця будет выключать освещение железнодорожного вокзала в Днепре и других…

    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы
    Новости Днепра
    Сегодня 09:58
    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы

    В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки
    Новости Днепра
    Вчера 20:36
    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки

    Мама умершего в Криворожском ТЦК рассказала о деталях его гибели.

    Последние новости

    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни
    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

    В городе Кривой Рог на проспекте Южный Ингулецкого района произошел пожар.

    Сегодня 12:45
    1
    просмотров
    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон
    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон

    Укрзализныця будет выключать освещение железнодорожного вокзала в Днепре и других крупных городах.

    Сегодня 10:34
    3
    просмотров
    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы
    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы

    В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

    Сегодня 09:58
    11
    просмотров
    На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code
    На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code

    В шведском городе Мальме сегодня ночью завершился песенный конкурс "Евровидение-2024".

    Сегодня 08:12
    4
    просмотров
    Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    9
    просмотров
    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки
    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки

    Мама умершего в Криворожском ТЦК рассказала о деталях его гибели.

    Вчера 20:36
    7
    просмотров
    Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого
    Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого

    В Днепре полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

    Вчера 20:05
    5
    просмотров
    Враг ударил по Никопольщине 9 дронами-камикадзе: ранена женщина
    Враг ударил по Никопольщине 9 дронами-камикадзе: ранена женщина

    Сегодня, 11 мая, враг снова атаковал Никопольщину.

    Вчера 19:24
    2
    просмотров
    В Донецкой области сбили вражеский Су-25
    В Донецкой области сбили вражеский Су-25

    Защитники Украины поразили дежурный Су-25 оккупантов.

    Вчера 18:33
    4
    просмотров
    В небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69
    В небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69

    Сегодня силы ПВО уничтожили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.

    Вчера 17:42
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх