В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон

Укрзализныця будет выключать освещение железнодорожного вокзала в Днепре и других крупных городах.

Об этом УЗ сообщила в своих соцсетях.

На такие шаги перевозчик решил пойти ради экономии электроэнергии.

В пиковые часы отключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киев, Львов, Днепр, Одессу и Харьков. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии, — говорится в сообщении.

На вокзалах также могут заработать пункты несокрушимости, где все желающие смогут подзарядить свои гаджеты.

Вчера мы писали о том, что в результате атаки врага по Никополю была повреждена линия электропередач.

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