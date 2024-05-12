В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон

Об этом УЗ сообщила в своих соцсетях.
На такие шаги перевозчик решил пойти ради экономии электроэнергии.
В пиковые часы отключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киев, Львов, Днепр, Одессу и Харьков. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии, — говорится в сообщении.
На вокзалах также могут заработать пункты несокрушимости, где все желающие смогут подзарядить свои гаджеты.
Вчера мы писали о том, что в результате атаки врага по Никополю была повреждена линия электропередач.
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