“Бидло хоч на Jaguar, хоч на “запорожці”- бидло”: Філатов про стрілянину з патрульним у Дніпрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував резонансну справу з патрульним, який застрелив водія.

На своїй Facebook-сторінці Борис Філатов висловився щодо вчорашнього інциденту з патрульним у Дніпрі, коли інспектор застрелив чоловіка на проспекті Івана Мазепи.

Філатов зазначив, що в цій ситуації він на боці патрульних, якщо говорити про морально етичний вибір.

Ви знаєте, що я завжди називаю речі своїми іменами, і часто критикую деяких «правоохоронців». Та все має бути обґрунтовано. Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. НІХТО і НІКОЛИ не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків. Прошу не писати мені тут свої юридичні висновки. Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір. … Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських.

Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам.

Також Філатов згадав свій досвід спілкування з патрульними на блокпостах.

А ще я хочу сказати, що за час цієї війни я проїхав тисячі кілометрів по всій Україні.

Мене десятки разів зупиняли на різних блокпостах – поліція, військові чи Нацгвардія. Дивилися документи, оглядали машину, просили відкрити багажник, фотографували його вміст. Подекуди ставили дурнуваті питання. Та жодного разу я не «качав права» та не розповідав, що я – великий начальник. Я просто виконував вказівки людей в формі. А потім сідав собі в авто, і далі спокійно їхав.

Подумайте про це. Також мер Дніпра закликав перестати наголошувати на тому, що це був власник елітного авто, адже вихованість не залежить від того, скільки коштує автомобіль на якому ти їздиш.

P.S. І ще одне. Припиніть писати про «власника елітного авто». Немає різниці, яку машину водить людина. Не треба збуджувати низинні почуття натовпу, примішуючи до ситуації ще й класову ненависть.

Бо бидло – хоч на Jaguar, хоч на «запорожці» – завжди залишається бидлом.

Нагадаємо, увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи сталася стрілянина. Згодом з’ясувалося, що патрульний застрелив чоловіка, який нібито напав на поліцейських. У Нацполіції та ДБР розпочали розслідування. Наразі інспектора затримали, але поки що не оголошували про підозру.

Дії патрульного прокоментувало керівництво поліції.

У ЗМІ встановили особу загиблого. Це 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. Під час інциденту він в автомобілі перебував з жінкою та двома дітьми. Спочатку ЗМІ припустили, що це була його дружина, проте потім з’ясувалося, що чоловік розлучений та з ним їхала його коханка.

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