“Бидло хоч на Jaguar, хоч на “запорожці”- бидло”: Філатов про стрілянину з патрульним у Дніпрі

На своїй Facebook-сторінці Борис Філатов висловився щодо вчорашнього інциденту з патрульним у Дніпрі, коли інспектор застрелив чоловіка на проспекті Івана Мазепи.
Філатов зазначив, що в цій ситуації він на боці патрульних, якщо говорити про морально етичний вибір.
Ви знаєте, що я завжди називаю речі своїми іменами, і часто критикую деяких «правоохоронців».Та все має бути обґрунтовано.Є базові речі.Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону.НІХТО і НІКОЛИ не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків.Прошу не писати мені тут свої юридичні висновки. Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір.…Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських.
Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам.
А ще я хочу сказати, що за час цієї війни я проїхав тисячі кілометрів по всій Україні.
Мене десятки разів зупиняли на різних блокпостах – поліція, військові чи Нацгвардія. Дивилися документи, оглядали машину, просили відкрити багажник, фотографували його вміст.Подекуди ставили дурнуваті питання.Та жодного разу я не «качав права» та не розповідав, що я – великий начальник.Я просто виконував вказівки людей в формі.А потім сідав собі в авто, і далі спокійно їхав.
Подумайте про це.
P.S. І ще одне. Припиніть писати про «власника елітного авто».Немає різниці, яку машину водить людина.Не треба збуджувати низинні почуття натовпу, примішуючи до ситуації ще й класову ненависть.
Бо бидло – хоч на Jaguar, хоч на «запорожці» – завжди залишається бидлом.
Нагадаємо, увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи сталася стрілянина. Згодом з’ясувалося, що патрульний застрелив чоловіка, який нібито напав на поліцейських. У Нацполіції та ДБР розпочали розслідування. Наразі інспектора затримали, але поки що не оголошували про підозру.
Дії патрульного прокоментувало керівництво поліції.
У ЗМІ встановили особу загиблого. Це 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. Під час інциденту він в автомобілі перебував з жінкою та двома дітьми. Спочатку ЗМІ припустили, що це була його дружина, проте потім з’ясувалося, що чоловік розлучений та з ним їхала його коханка.
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