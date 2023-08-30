В водоемах Днепропетровской области завышен уровень кишечной палочки: где именно

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, отклонение по этим показателям в Каменском водохранилище, в Днепре и реке Самара.
Отмечается, что этот показатель меняется каждое лето, но из-за адской жары кишечная палочка размножается аномально быстро.
Ее попадание в организм человека в большом количестве, может повлечь за собой значительные расстройства работы желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается детей», – говорится в сообщении.
Привести к проблемам со здоровьем может холероподобный вибрион, который уже находили в водоемах Днепра и Никопольщины. Заболеть холерой из-за этого нельзя, но получить пищевое отравление – да.
В то же время, исследованные пробы питьевой воды соответствуют нормам.
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