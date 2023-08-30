У прокуратурі повідомили нові подробиці щодо стрілянини у Дніпрі: “Попередньо, за кермом була жінка”

Увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі застрелили чоловіка. Згодом виявилося, що це зробив інспектор патрульної поліції.

Заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко прокоментував цей інцидент.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень щодо події, яка сталася на проспекті Мазепи. Патрульними поліцейськими було зупинено авто, в якому перебували 4 громадян, зокрема 2 дітей. На вимогу поліцейських вийти з авто водій відмовилася це робити. Через це поліцейські застосували силу. І в ході було здійснено декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці. На даний час проводяться слідчі дії. Ми працюємо у кримінальному провадженні, встановлюємо всі фактичні дані, – сказав він.

За словами Савенка, попередньо, за кермом була жінка. Також він повідомив, що на даний час одного із патрульних затримано. Наразі слідство встановлює, за що саме поліцейські зупинили автівку. Вже після і на основі цього будуть з’ясовувати – чи правомірно вони вчинили, застосувавши зброю. Саме це і є предметом кримінального провадження.

Якщо виявиться, що все ж патрульний перевищив повноваження, то йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що у мережі поширюють відео, на яке потрапила ця автівка до моменту зупинки поліцейськими. На кадрах видно, що за кермом перебуває чоловік.

Це відео ще не коментували офіційні структури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівництво патрульної поліції прокоментувало дії інспектора, який застрелив водія у Дніпрі. Також ми писали, що стала відома особа загиблого.

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