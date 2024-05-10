На Днепропетровщине полицейские разыскивают 17-летнюю девушку: приметы и фото

Полицейские Каменского разыскивают 17-летнюю Майю Матвееву.
Известно, что 8 мая около 13:15 девушка ушла из дома на проспекте Надднепрянский и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Приметы: рост 165-168 см, худощавая, русые волосы ниже плеч, зеленые глаза.
Может быть одета: голубые джинсы с принтом — город, вязаное серое полупальто, черные кроссовки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней Матвеевой Маи, просим сообщить по телефонам 068-973-46-22, 096-586-94-41 или 102!
Обновлено: полицейские разыскали девушку, жертвой преступления или правонарушения она не стала!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 31-летнего мужчину: скрывается с 2023 года.
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