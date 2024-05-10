У Днепра появился уже шестой город-побратим: детали

Днепр и Острава (Чешская Республика) стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение о партнерстве со стороны мэрии Днепра подписал секретарь городского совета Александр Санжара. Торжественное мероприятие состоялось при участии посла Украины в Чехии Виталия Усатого.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В документе соглашения говорится, что, в соответствии с принципами взаимности и равенства, стороны будут обмениваться информацией, знаниями и передовым опытом, которые являются полезными для развития обоих городов. Стороны будут обмениваться знаниями и сотрудничать в интересах сторон, охватывая сферы экономики, экологии, культуры, здравоохранения, спорта, образования, туризма и тому подобное.
Напомним, за время полномасштабного вторжения рф в Украину у Днепра появился уже шестой город-побратим. До этого ими стали Осака, Хельсинки, Амарилло, Гранд-Рапидс и Кельн.
Ранее мы писали, что японский город будет способствовать послевоенному восстановлению Днепра.
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