Как будуть выключать свет в Днепре и области 21 мая

В Днепре и области 21 мая могут применяться почасовые графики отключения света.

Как сообщили в Укрэнерго, 21 мая на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений. Впрочем, их применят только тогда, когда облэнерго увидят, что в регионе превысили предоставленные диспетчерами Укрэнерго лимиты.

К примеру, если Днепропетровщине предоставят 100 МВт, то свет не будет выключаться, пока объем потребления не превысит предоставленный лимит. Но как только он иссякнет – применят отключение по графику.

Это означает, что электричество может быть выключено как в 14:00, если у вас запланировано почасовое отключение на это время и будет дефицит, так и в 22:00.

Они могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр «Укрэнерго» уже довел до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что в настоящее время существует дефицит генерации электроэнергии, несмотря на то, что часть электричества покупается из-за границы.

Напомним, мы сообщали, где узнают графики отключения света в Днепре.

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