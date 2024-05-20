В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком

Пострадавший госпитализирован в больницу в Днепре. У рабочего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелую совместную травму тела, ушиб мозга 3-й степени, перелом свода и основания черепа. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительно известно, что мужчина мог нарушить технику безопасности, из-за чего сильно травмировался.

Инцидент произошел 17 мая в поселке Елизаветовка Петриковского района. 56-летний мужчина работал в своем гараже на прессовочном станке. В какой-то момент рука рабочего попала в механизм, пишет Информатор.

В Днепропетровской области мужчина тяжело травмировался во время работы.

В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на…

В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.

В Украине повысят цену на свет для бизнеса.

Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре – уникальный…

Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре – уникальный аттракцион для детей, которому скоро исполнится век. Открыта малая железная дорога была летом 1936 года. 1 просмотров

На Днепропетровщине мужчина упал в глубокую яму с водой В Кривом Роге мужчина упал в глубокую яму с водой. 2 просмотров

В музей в Днепре передали лодку «Крым», возле которой недавно попала ракета Лодку, которая побило обломками во время ракетного удара по Днепру 19 апреля, передали в музей. 2 просмотров

Список всех кофеен в центре Днепра: адреса заведений Кофе – один из самых популярных напитков. Его пьют в течение дня, его аромат привлекает внимание и заставляет просыпаться по утрам тысячи людей. В современных кофейнях посетителям предлагается огромный выбор напитков из зерен: черных и с разными добавлениями. 2 просмотров

Сезон открыт: в Днепре заработал бассейн под открытым небом Сегодня, 20 мая, в Днепре на левом берегу открылся бассейн под открытым небом. 12 просмотров