В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком

Инцидент произошел 17 мая в поселке Елизаветовка Петриковского района. 56-летний мужчина работал в своем гараже на прессовочном станке. В какой-то момент рука рабочего попала в механизм, пишет Информатор.
Предварительно известно, что мужчина мог нарушить технику безопасности, из-за чего сильно травмировался.
Пострадавший госпитализирован в больницу в Днепре. У рабочего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, тяжелую совместную травму тела, ушиб мозга 3-й степени, перелом свода и основания черепа. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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