В Днепропетровской области дрон попал в машину аварийной бригады газовщиков

Во время обстрела Никополя произошло прямое попадание вражеского дрона в автомобиль Днепропетровского филиала «Газсети», сообщили представители компании.
Инцидент произошел во время вызова аварийной службы «Газсети”. Бригада ехала к потребителю в Никопольском районе, когда в машину попал дрон. Людей не зацепило, а вот служебный автомобиль изуродован.
Информацию об атаке газовиков подтвердили и в прокуратуре. Там отметили, что 20 мая 2024 г. военные РФ атаковали артиллерией и БпЛА Никополь.
В результате обстрела ранен 42-летний гражданский мужчина, его госпитализировали в больницу. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, медучреждение, инфраструктурный объект, магазин, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные панели, линии электропередач, газопроводы.
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