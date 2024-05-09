«Хочу домой»: в Днепре спасают женщину из Константиновки, чью семью убило ракетой

В Днепре спасают женщину, которая во время ракетного удара потеряла всю семью.

Месяц назад в больницу в Днепре попала Зинаида из Константиновки. В дом женщины во время российской атаки попала ракета. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в соседнюю область.

У женщины осколочное ранение головы. Лицо и конечности были черного цвета от термических ожогов, а по телу – множественные рваные раны от обломков ракеты. 16 дней Зинаида была в коме.

По словам врачей, женщина после месяца лечения пришла в себя. Пока дышит с помощью аппарата, установленного в горло. Отвечает движениями головы, общается с врачом Валерией, которая за ней ухаживает.

Сегодня Зинаида написала на бумажке: «хочу домой» и отдала лист Валерии. К сожалению, попасть домой женщина уже не сможет. Дом, где она жила с семьей, уничтожен.

Зинаида единственная из семьи выжила. При ударе погибли и дочь, и внук, и соседи.

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