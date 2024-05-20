Вышел из авто с бутылкой водки: в Днепре пьяный водитель протаранил чужой гараж

В эти выходные к патрульным обратились жители Днепра, которые пожаловались на пьяного водителя. Со слов очевидцев правоохранители узнали, что на улице Юрия Савченко владелец автомобиля Chevrolet пьяным управлял авто, въехал в гараж, а затем вышел из транспортного средства с бутылкой алкоголя.
Приехав по указанному адресу, патрульные увидели мужчину, который был пьян. Водитель согласился пройти проверку на Драгере. Прибор показал, что в крови водителя может быть 2,44 промилле алкоголя – это указывает на тяжелое алкогольное опьянение.
На водителя, севшего за руль автомобиля пьяным, составили протоколы по статьям:
Водителя отстранили от вождения.
Напомним, утром на Днепропетровщине загорелся гараж.
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