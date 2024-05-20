Вышел из авто с бутылкой водки: в Днепре пьяный водитель протаранил чужой гараж

В Днепре водитель протаранил чужой гараж.

В эти выходные к патрульным обратились жители Днепра, которые пожаловались на пьяного водителя. Со слов очевидцев правоохранители узнали, что на улице Юрия Савченко владелец автомобиля Chevrolet пьяным управлял авто, въехал в гараж, а затем вышел из транспортного средства с бутылкой алкоголя.

Приехав по указанному адресу, патрульные увидели мужчину, который был пьян. Водитель согласился пройти проверку на Драгере. Прибор показал, что в крови водителя может быть 2,44 промилле алкоголя – это указывает на тяжелое алкогольное опьянение.

На водителя, севшего за руль автомобиля пьяным, составили протоколы по статьям:

ст.124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств)

ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП

Водителя отстранили от вождения.

Напомним, утром на Днепропетровщине загорелся гараж.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: