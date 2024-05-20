Взрывы на Днепропетровщине 20 мая: подробности от ОВА

В Криворожье днем ​​20 мая слышали звуки взрывов.

Во время одной из тревог местные жители сообщали о звуках взрывов, раздававшихся вблизи Кривого Рога. До этого Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале предупреждали о ракетах в направлении Кривого Рога.

Как вскоре сообщил глава ОВА Сергей Лысак, 20 мая на Криворожье сбили ракету.

В Воздушном командовании Схід уточнили, что около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области работало подразделение противовоздушной обороны. Военным удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59/69.

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