Взрывы на Днепропетровщине 20 мая: подробности от ОВА

Во время одной из тревог местные жители сообщали о звуках взрывов, раздававшихся вблизи Кривого Рога. До этого Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале предупреждали о ракетах в направлении Кривого Рога.
Как вскоре сообщил глава ОВА Сергей Лысак, 20 мая на Криворожье сбили ракету.
В Воздушном командовании Схід уточнили, что около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области работало подразделение противовоздушной обороны. Военным удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59/69.
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