В Днепре расцвели водяные лилии: где посмотреть (ФОТО)

У Дніпрі з’явилося озеро з водяними ліліями.

Водяные лилии расцвели в Яхт-клубе «Сич». Лататье с бело-желтыми цветами покрыло водоем парка.

Видео и фото поделилась жительница Днепра в Facebook.

Водяные лилии еще называют нимфеями. Это белые цветки с желтой серединой и зелеными листьями. Также они бывают розовые, красные и оранжевые. Цветет лататье все лето.

Поэтому у жителей Днепра достаточно времени, чтобы полюбоваться белыми нимфеями в Яхт-клубе “Сич”.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле домов заметили дикую лису.

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