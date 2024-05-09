В Днепре на месяц раньше расцвели розы (ФОТО)

Первые розы начали расцветать в Ботаническом саду ДНУ. Это произошло почти на месяц раньше, чем требовалось.
Поспешили в этом году не только розы, а большинство растений и деревьев. Причины – аномальное тепло в апреле и довольно мягкая зима.
Первые цветущие розы показал директор Ботсада ДНУ Анатолий Кабар.
8.05.2024 года. Ботанический сад ДНУ. Первые розы уже в мае. Скоро будет цвести тюльпановое дерево. То есть уже цветет, но еще только сверху, – написал Анатолий Кабар на своей Facebook-странице.
Очаровательные оранжевые розы уже можно увидеть в Ботсаде ДНУ.
Как правило, розы начинают цвести с конца мая до середины июня, а их цветение длится около пяти-шести недель. Некоторые сорта повторно цветут в августе.
Напомним, ранее мы писали об аномально раннем цветении сирени, сакуры и появлении плодов абрикоса.
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