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В Днепре на месяц раньше расцвели розы (ФОТО)

Сегодня 13:53
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В Днепре уже расцвели первые розы.

Новости Днепра про В Днепре на месяц раньше расцвели розы (ФОТО)

Первые розы начали расцветать в Ботаническом саду ДНУ. Это произошло почти на месяц раньше, чем требовалось.

Поспешили в этом году не только розы, а большинство растений и деревьев. Причины – аномальное тепло в апреле и довольно мягкая зима.

Первые цветущие розы показал директор Ботсада ДНУ Анатолий Кабар.

8.05.2024 года. Ботанический сад ДНУ. Первые розы уже в мае. Скоро будет цвести тюльпановое дерево. То есть уже цветет, но еще только сверху, – написал Анатолий Кабар на своей Facebook-странице.

Очаровательные оранжевые розы уже можно увидеть в Ботсаде ДНУ.

Новости Днепра про В Днепре на месяц раньше расцвели розы (ФОТО)

Как правило, розы начинают цвести с конца мая до середины июня, а их цветение длится около пяти-шести недель. Некоторые сорта повторно цветут в августе.

Новости Днепра про В Днепре на месяц раньше расцвели розы (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали об аномально раннем цветении сирени, сакуры и появлении плодов абрикоса.

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