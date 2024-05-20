В Днепропетровской области объявили V класс чрезвычайной опасности

Днепровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Начиная с 16 мая и на 20 мая сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность на территории Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что будет тепло и солнечно: сегодня днепрян ждет хорошая погода.

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