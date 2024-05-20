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В Днепропетровской области объявили V класс чрезвычайной опасности

Сегодня 09:55
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Днепровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Новости Днепра про В Днепропетровской области объявили V класс чрезвычайной опасности

Начиная с 16 мая и на 20 мая сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность на территории Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что будет тепло и солнечно: сегодня днепрян ждет хорошая погода.

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