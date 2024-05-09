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У Дніпрі на місяць раніше розквітнули троянди (ФОТО)

Сьогодні 13:53
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У Дніпрі вже розквітнули перші троянди.

Новости Днепра про У Дніпрі на місяць раніше розквітнули троянди (ФОТО)

Перші троянди почали розквітати в Ботанічному саду ДНУ. Це сталося майже на місяць раніше, ніж потрібно.

Поспішили цього року не тільки троянди, а більшість рослин і дерев. Причини – аномальне тепло у квітні та досить м’яка зима.

Перші квітучі троянди показав директор Ботсаду ДНУ Анатолій Кабар.

8.05.2024 року. Ботанічний сад ДНУ. Перші троянди вже в травні. Скоро квітнутиме тюльпанове дерево. Тобто вже квітне, але ще тільки зверху, – написав Анатолій Кабар на своїй Facebook-сторінці. 

Чарівні помаранчеві троянди вже можна побачити в Ботсаду ДНУ. 

Новости Днепра про У Дніпрі на місяць раніше розквітнули троянди (ФОТО)

Зазвичай, троянди починають цвісти з кінця травня до середини червня, а їхнє цвітіння триває близько п’яти-шести тижнів. Деякі сорти повторно цвітуть у серпні.

Новости Днепра про У Дніпрі на місяць раніше розквітнули троянди (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали про аномально раннє цвітіння бузку, сакури та появу плодів абрикоса. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на місяць раніше розквітнули троянди (ФОТО)Українська

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