У Дніпрі наприкінці квітня на деревах з’явилися плоди абрикосів (ФОТО)
У Дніпрі наприкінці квітня на деревах з’явилися плоди абрикосів (ФОТО)
Сьогодні 17:19
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У Дніпрі на абрикосових деревах вже з'явилися плоди.
Перші абрикосові дерева, обсипані плодами, помітили в Дніпрі.
Прогулювалась сьогодні сонячним ранком і побачила диво дивне. Абрикосина не оброблена від моніліозу, не обрізана, але з купою плодів на гілках. Це справжнє диво, – пише дніпрянка Белла Цурікова.
Власниця дерева Тетяна каже, що в неї у дворі росте три абрикоси, які два роки поспіль не давали урожаю. Торік жінка обрізала старі гілки на деревах, але одне з них не чіпала. Саме на третій, необрізаній, абрикосі з’явилися перші плоди.
Зауважимо, що така рання поява плодів на абрикосах – рідкість. Зазвичай, наприкінці квітня дерева відцвітають, а у травні формуються перші ягоди. І тільки в кінці червня – на початку липня вони починають дозрівати.
Втім цього року всі природні процеси здвинулися тижні на два, тому абрикоси відцвілися ще в середині квітня, і на деревах вже сформувалися перші ягоди.
Однак поява плодів ще не значить, що цьогоріч абрикоси вродять. Зелені ягоди можуть опасти й не дозріти через низку причин. Серед них: недостатнє зволоження ґрунту в період нарощування маси фруктів, хвороби та шкідники, підмерзання деревини, погані метеоумови.
Власникам абрикосів радять доглядати за деревами у період зростання плодів, проводити профілактичні обробки, поливи та своєчасні підживлення, аби отримати хороший урожай.
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