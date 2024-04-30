З травня аграрії Дніпропетровщини зможуть отримати субсидію на землю

З першого травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.
Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що кошти у розмірі 8 тис. грн на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.
Допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309.
На Дніпропетровщині це:
Важливо: заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня 2024 року.
Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, – зазначили у Мінагрополітики.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з квітня здійснюється перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів Дніпра: коли вони отримають підвищені виплати.
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