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  • Штовхнув біля входу до магазину і забрав сумку: житель Дніпра пограбував дідуся

Штовхнув біля входу до магазину і забрав сумку: житель Дніпра пограбував дідуся

Сьогодні 18:37
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У Дніпрі чоловік пограбував 75-річного дідуся.

Новости Днепра про Штовхнув біля входу до магазину і забрав сумку: житель Дніпра пограбував дідуся

43-річний житель Дніпра пограбував 75-річного пенсіонера. 

Інцидент трапився 16 травня біля магазину в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Як з’ясували правоохоронці, чоловік на вході до крамниці штовхнув дідуся, зірвав з його плеча сумку з грошима та втік. 

Однак далеко грабіжник втекти не встиг. Поліціянти вже за декілька годин затримали чоловіка за місцем його мешкання. Підозрюваний – 43-річний місцевий мешканець, який вже притягався до кримінальної відповідальності.

Вкрадене майно правоохоронці частково повернули постраждалому дідусеві. 

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті за якою оголосили підозру грабіжнику, до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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Новости Днепра про Штовхнув біля входу до магазину і забрав сумку: житель Дніпра пограбував дідусяУкраїнська

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