У Дніпрі спростували новину про приїзд сотень військових з інших областей для “посилення” ТЦК

Як повідомили у Дніпропетровському ТЦК та СП, у соціальних мережах почала поширюватись фейкова “новина” про те, що на “посилення” до підпорядкованих оперативному командуванню ОТЦК та СП начебто вже завтра мають прибути військовослужбовці з ТЦК інших областей України.
Уявна цифра на зараз складає декілька сотень і має тенденцію до збільшення.
Офіційно повідомляємо – це фейк. Джерело – російські пропагандистськи ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своє інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Збройних Сил України в цілому, – йдеться у повідомленні.
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