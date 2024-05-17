У Дніпрі 17-річна дівчина повісилася на мотузці від штор

17-річна дівчина скоїла самогубство, повісившись на мотузці від штори.
Тіло дівчини ввечері 16 травня знайшли батьки.
Попередньо відомо, що неповнолітня скоїла самогубство.
Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Всі обставини зʼясовують правоохоронці.
Причини такого вчинку дівчини наразі невідомі.
Нагадаємо, нещодавно патрульні в останній момент врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту в Дніпрі.
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