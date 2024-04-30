В Днепре в конце апреля на деревьях появились плоды абрикосов (ФОТО)

Первые абрикосовые деревья, усыпанные плодами, заметили в Днепре.
Прогуливалась сегодня солнечным утром и увидела удивительное. Абрикосина не обработана от монилиоза, не обрезана, но с кучей плодов на ветвях. Это настоящее чудо, – пишет днепрянка Белла Цурикова.
Владелица дерева Татьяна говорит, что у нее во дворе растут три абрикоса, которые два года подряд не давали урожая. В прошлом году женщина обрезала старые ветки на деревьях, но одно из них не трогала. Именно на третьем, необрезанном, абрикосе появились первые плоды.
Заметим, что такое раннее появление плодов на абрикосах – редкость. Обычно в конце апреля деревья отцветают, а в мае формируются первые ягоды. И только в конце июня – начале июля они начинают созревать.
Впрочем, в этом году все природные процессы сдвинулись недели на две, поэтому абрикосы отцвели еще в середине апреля, и на деревьях уже сформировались первые ягоды.
Однако появление плодов еще не значит, что в этом году абрикосы уродят. Зеленые ягоды могут опасть и не созреть по ряду причин. Среди них: недостаточное увлажнение почвы в период наращивания массы фруктов, болезни и вредители, подмерзание древесины, плохие метеоусловия.
Владельцам абрикосов советуют ухаживать за деревьями в период роста плодов, проводить профилактические обработки, поливы и своевременные подкормки, чтобы получить хороший урожай.
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