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Не хватает денег: в Днепре будут решать судьбу Академии музыки

Сегодня 11:30
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В Днепре будет решаться судьба Академии музыки, которая находится под угрозой закрытия.

Новости Днепра про Не хватает денег: в Днепре будут решать судьбу Академии музыки

На этой неделе появилась информация о том, что Днепровскую академию музыки им. Глинки могут закрыть.

Недавно активист и бывший ученик Академии Никита Биляков опубликовал пост, в котором пожаловался на то, что его Альма-матер может закрыться из-за нехватки финансирования, а руководство запланировало собрание коллектива, где обсудят этот вопрос.

Позже выяснилось, что в учебном заведении действительно есть проблемы, но об остановке его работы речь пока не идет. ВУЗ находится под управлением облсовета, поэтому сегодня, 30 апреля, пройдет специальное заседание с депутатами по финансированию учебного заведения.

На него приглашено руководство заведения и начальник управления культуры ОВА, сообщает председатель облсовета Николай Лукашук.

По словам Лукашука, депутаты заслушают подробный отчет руководителя академии относительно штатного расписания, расчета расходов, начисления и выплаты заработной платы и тому подобное.

В заведении утверждают, что денег не хватает даже на зарплату. Нехватка средств якобы возникла из-за повышения оклада для работников, однако вуз не получил достаточного финансирования, чтобы выплатить сотрудникам заработанное.

В облсовете пообещали дать комментарии после заседания.

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