Не хватает денег: в Днепре будут решать судьбу Академии музыки

На этой неделе появилась информация о том, что Днепровскую академию музыки им. Глинки могут закрыть.
Недавно активист и бывший ученик Академии Никита Биляков опубликовал пост, в котором пожаловался на то, что его Альма-матер может закрыться из-за нехватки финансирования, а руководство запланировало собрание коллектива, где обсудят этот вопрос.
Позже выяснилось, что в учебном заведении действительно есть проблемы, но об остановке его работы речь пока не идет. ВУЗ находится под управлением облсовета, поэтому сегодня, 30 апреля, пройдет специальное заседание с депутатами по финансированию учебного заведения.
На него приглашено руководство заведения и начальник управления культуры ОВА, сообщает председатель облсовета Николай Лукашук.
По словам Лукашука, депутаты заслушают подробный отчет руководителя академии относительно штатного расписания, расчета расходов, начисления и выплаты заработной платы и тому подобное.
В заведении утверждают, что денег не хватает даже на зарплату. Нехватка средств якобы возникла из-за повышения оклада для работников, однако вуз не получил достаточного финансирования, чтобы выплатить сотрудникам заработанное.
В облсовете пообещали дать комментарии после заседания.
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