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Не вистачає грошей: у Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики

Сьогодні 11:30
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У Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики, яка перебуває під загрозою закриття.

Новости Днепра про Не вистачає грошей: у Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики

Цього тижня з’явилася інформація про те, що Дніпровську академію музики ім. Глінки можуть закрити.

Нещодавно активіст та колишній учень Академії Микита Біляков оприлюднив допис, у якому поскаржився на те, що його альма-матер може закритися через брак фінансування, а керівництво запланувало збори колективу, де обговорять це питання. 

Пізніше з’ясувалося, що в навчальному закладі дійсно є проблеми, але про зупинку його роботи мова поки що не йде. ВНЗ перебуває під управлінням облради, тож сьогодні, 30 квітня, пройде спеціальне засідання з депутатами щодо фінансування навчального закладу.

На нього запрошене керівництво закладу та начальник управління культури ОВА, – повідомляє голова облрадиь Микола Лукашук. 

За словами Лукашука, депутати заслухають детальний звіт керівника академії, щодо штатного розкладу, розрахунку витрат, нарахування та виплати заробітної плати тощо.

У закладі стверджують, що грошей не вистачає навіть на зарплату. Брак коштів нібито виник через підвищення окладу для працівників, однак ВНЗ не отримав достатнього фінансування, аби виплатити співробітникам зароблене. 

В облраді пообіцяли дати коментарі після засідання.

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Новости Днепра про Не вистачає грошей: у Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музикиУкраїнська

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