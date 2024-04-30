Не вистачає грошей: у Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики

У Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики, яка перебуває під загрозою закриття.

Цього тижня з’явилася інформація про те, що Дніпровську академію музики ім. Глінки можуть закрити.

Нещодавно активіст та колишній учень Академії Микита Біляков оприлюднив допис, у якому поскаржився на те, що його альма-матер може закритися через брак фінансування, а керівництво запланувало збори колективу, де обговорять це питання.

Пізніше з’ясувалося, що в навчальному закладі дійсно є проблеми, але про зупинку його роботи мова поки що не йде. ВНЗ перебуває під управлінням облради, тож сьогодні, 30 квітня, пройде спеціальне засідання з депутатами щодо фінансування навчального закладу.

На нього запрошене керівництво закладу та начальник управління культури ОВА, – повідомляє голова облрадиь Микола Лукашук.

За словами Лукашука, депутати заслухають детальний звіт керівника академії, щодо штатного розкладу, розрахунку витрат, нарахування та виплати заробітної плати тощо.

У закладі стверджують, що грошей не вистачає навіть на зарплату. Брак коштів нібито виник через підвищення окладу для працівників, однак ВНЗ не отримав достатнього фінансування, аби виплатити співробітникам зароблене.

В облраді пообіцяли дати коментарі після засідання.

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