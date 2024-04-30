Не вистачає грошей: у Дніпрі вирішуватимуть долю Академії музики

Цього тижня з’явилася інформація про те, що Дніпровську академію музики ім. Глінки можуть закрити.
Нещодавно активіст та колишній учень Академії Микита Біляков оприлюднив допис, у якому поскаржився на те, що його альма-матер може закритися через брак фінансування, а керівництво запланувало збори колективу, де обговорять це питання.
Пізніше з’ясувалося, що в навчальному закладі дійсно є проблеми, але про зупинку його роботи мова поки що не йде. ВНЗ перебуває під управлінням облради, тож сьогодні, 30 квітня, пройде спеціальне засідання з депутатами щодо фінансування навчального закладу.
На нього запрошене керівництво закладу та начальник управління культури ОВА, – повідомляє голова облрадиь Микола Лукашук.
За словами Лукашука, депутати заслухають детальний звіт керівника академії, щодо штатного розкладу, розрахунку витрат, нарахування та виплати заробітної плати тощо.
У закладі стверджують, що грошей не вистачає навіть на зарплату. Брак коштів нібито виник через підвищення окладу для працівників, однак ВНЗ не отримав достатнього фінансування, аби виплатити співробітникам зароблене.
В облраді пообіцяли дати коментарі після засідання.
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