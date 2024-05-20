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В Днепре на парковке возле супермаркета обокрали автомобиль

Сегодня 21:57
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В Днепре обворовали авто на парковке.

Новости Днепра про В Днепре на парковке возле супермаркета обокрали автомобиль

На днях возле одного из супермаркетов в Чечелевском районе Днепра в припаркованном автомобиле злоумышленник ночью выбил стекло и похитил находившийся в нем электроинструмент, рассказали в ГУНП в Днепропетровской области.

С заявлением о краже болгарки, сварочного аппарата, перфоратора и шуроповерта в милицию обратился 30-летний пострадавший.

Полицейские разыскали и задержали вора, когда он пытался сбыть награбленное. Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый за имущественные преступления житель соседней области.

Вору 20 мая сообщили о подозрении в краже — ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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