В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий «с бронированием сотрудников»

Популярный сайт по поиску работы добавил новую функцию. Теперь искатель может отфильтровать вакансии, в которых работодатель предоставляет бронирование от мобилизации.
Отмечается, что потенциальный работник сможет легко найти такие предложения и быстро откликнуться на них.
Именно поэтому мы сделали доступным опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команде, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям сразу видеть такие предложения, — говорится в сообщении.
Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий
Вакансия с бронированием отмечена специальной отметкой.
Напомним, ранее мэр Днепра отреагировал на скандал с бронированием курьеров и работников гемблинговых кампаний.
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