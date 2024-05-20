В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий «с бронированием сотрудников»

Теперь на сайтах поиска работы можно найти вакансии, где работодатель может предоставить бронирование от мобилизации.

Популярный сайт по поиску работы добавил новую функцию. Теперь искатель может отфильтровать вакансии, в которых работодатель предоставляет бронирование от мобилизации.

Отмечается, что потенциальный работник сможет легко найти такие предложения и быстро откликнуться на них.

Именно поэтому мы сделали доступным опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команде, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям сразу видеть такие предложения, — говорится в сообщении.

Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий

Вакансия с бронированием отмечена специальной отметкой.

Напомним, ранее мэр Днепра отреагировал на скандал с бронированием курьеров и работников гемблинговых кампаний.

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