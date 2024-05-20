Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий «с бронированием сотрудников»

В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий «с бронированием сотрудников»

Сегодня 21:35
просмотров

Теперь на сайтах поиска работы можно найти вакансии, где работодатель может предоставить бронирование от мобилизации.

Новости Днепра про В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий

Популярный сайт по поиску работы добавил новую функцию. Теперь искатель может отфильтровать вакансии, в которых работодатель предоставляет бронирование от мобилизации.

Отмечается, что потенциальный работник сможет легко найти такие предложения и быстро откликнуться на них.

Именно поэтому мы сделали доступным опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команде, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям сразу видеть такие предложения, — говорится в сообщении.

Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий

Новости Днепра про В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий

Вакансия с бронированием отмечена специальной отметкой.

Новости Днепра про В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий

Напомним, ранее мэр Днепра отреагировал на скандал с бронированием курьеров и работников гемблинговых кампаний.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий Українська Новости Днепра про В Украине на сайтах поиска работы появился раздел вакансий Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для Минобороны
    Новости Украины
    Сегодня 20:46
    В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для Минобороны

    В сети распространяются новый фейк.

    С 18 июля повестки могут посылать по почте, — постановление Кабмина
    Новости Украины
    Сегодня 13:58
    С 18 июля повестки могут посылать по почте, — постановление Кабмина

    После того как пройдет 60 дней на обновление военных данных,…

    Днепропетровщина – лидер по количеству «ухилянтов», находящихся в розыске
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    Днепропетровщина – лидер по количеству «ухилянтов», находящихся в розыске

    Днепропетровщина рекордсмен среди областей по количеству военнообязанных, разыскиваемых ТЦК.

    В Днепре опровергли новость о приезде сотен военных из других областей для «усиления» ТЦК
    Новости Днепра
    17.05.2024 19:23
    В Днепре опровергли новость о приезде сотен военных из других областей для «усиления» ТЦК

    В соцсетях начали распространять информацию о том, что якобы 18…

    Последние новости

    В Днепре на парковке возле супермаркета обокрали автомобиль
    В Днепре на парковке возле супермаркета обокрали автомобиль

    В Днепре обворовали авто на парковке.

    Сегодня 21:57
    1
    просмотров
    В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для Минобороны
    В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для Минобороны

    В сети распространяются новый фейк.

    Сегодня 20:46
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области дрон попал в машину аварийной бригады газовщиков
    В Днепропетровской области дрон попал в машину аварийной бригады газовщиков

    В Днепропетровской области вражеский дрон попал в машину, где ехала бригада аварийной службы газа.

    Сегодня 20:07
    4
    просмотров
    Как будуть выключать свет в Днепре и области 21 мая
    Как будуть выключать свет в Днепре и области 21 мая

    В Днепре и области 21 мая могут применяться почасовые графики отключения света.

    Сегодня 19:23
    14
    просмотров
    В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком
    В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком

    В Днепропетровской области мужчина тяжело травмировался во время работы.

    Сегодня 18:41
    2
    просмотров
    Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото
    Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото

    Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре – уникальный аттракцион для детей, которому скоро исполнится век. Открыта малая железная дорога была летом 1936 года.

    Сегодня 18:16
    1
    просмотров
    Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июня
    Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июня

    В Украине повысят цену на свет для бизнеса.

    Сегодня 18:09
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина упал в глубокую яму с водой
    На Днепропетровщине мужчина упал в глубокую яму с водой

    В Кривом Роге мужчина упал в глубокую яму с водой.

    Сегодня 17:39
    3
    просмотров
    Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма
    Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма

    В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.

    Сегодня 16:59
    6
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина развращал детей своих соседей
    На Днепропетровщине мужчина развращал детей своих соседей

    Житель Никополя развращал детей своих соседей.

    Сегодня 16:50
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх