Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаны

Фонтаны в Днепре традиционно запустят 1 мая. В частности, сначала будут работать следующие фонтаны:
Заметим, что в нашем городе существует более 10 фонтанов. Самые популярные из них:
Напомним, в Днепре уже заработал первый фонтан.
Читайте также:
Автор:
В Днепре из-за ДТП затруднено движение по улице Степана Бандеры…
Метеорологи объяснили, как возникает "кровавый" закат.
Силач-экстремал стал абсолютным рекордсменом Книги Гиннесса.
На войне погиб 28-летний Герой из Днепропетровской области.
В Днепре из-за ДТП затруднено движение по улице Степана Бандеры (экс-Шмидта).
Метеорологи объяснили, как возникает "кровавый" закат.
Михаил Фоменко ушел из жизни после продолжительной болезни.
Силач-экстремал стал абсолютным рекордсменом Книги Гиннесса.
Хорошего дня, друзья!
В несовершеннолетнюю девушку стреляли из пневматического оружия.
На войне погиб 28-летний Герой из Днепропетровской области.
Сегодня враг вновь обстреливал Никопольщину.
В Днепре зафиксировали присутствие редких ящериц.
Героическая борьба двух защитников Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!