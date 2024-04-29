Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаны

Сегодня 12:42
просмотров

В Днепре совсем скоро заработают фонтаны.

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаны

Фонтаны в Днепре традиционно запустят 1 мая. В частности, сначала будут работать следующие фонтаны:

  • Фонтан «Муза» возле театра оперы и балета.
  • Фонтан «Водная сфера» на Сичеславской набережной.
  • Фонтан в Сквере Героев.
  • Фонтан на ул. Короленко.
  • Фонтан в сквере «Прибрежный».

Заметим, что в нашем городе существует более 10 фонтанов. Самые популярные из них:

  • фонтан Влюбленных напротив «Вавилона»;
  • фонтан «Шар желаний» или «Одуванчик» на Сичеславской Набережной;
  • фонтан «Муза» у театра оперы и балета;
  • фонтан «Лилия» в сквере Героев;
  • фонтаны на Короленко;
  • Каскад на смотровой площади в парке Шевченко;
  • фонтан «Белый лебедь», расположенный в акватории реки Днепр.

Напомним, в Днепре уже заработал первый фонтан.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаныУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено
    Новости Днепра
    Сегодня 12:23
    В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено

    В Днепре из-за ДТП затруднено движение по улице Степана Бандеры…

    Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели «кровавый» закат
    Новости Днепра
    Сегодня 12:01
    Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели «кровавый» закат

    Метеорологи объяснили, как возникает "кровавый" закат.

    Силач-экстремал из Днепра, таскающий зубами авто, установил абсолютный рекорд Книги Гиннеса
    Новости Днепра
    Сегодня 10:40
    Силач-экстремал из Днепра, таскающий зубами авто, установил абсолютный рекорд Книги Гиннеса

    Силач-экстремал стал абсолютным рекордсменом Книги Гиннесса.

    На войне погиб 28-летний снайпер Александр Хлестков из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Вчера 20:18
    На войне погиб 28-летний снайпер Александр Хлестков из Днепропетровской области

    На войне погиб 28-летний Герой из Днепропетровской области.

    Последние новости

    В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено
    В Днепре на Степана Бандеры столкнулись маршрутка и автомобиль: движение затруднено

    В Днепре из-за ДТП затруднено движение по улице Степана Бандеры (экс-Шмидта).

    Сегодня 12:23
    7
    просмотров
    Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели «кровавый» закат
    Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели «кровавый» закат

    Метеорологи объяснили, как возникает "кровавый" закат.

    Сегодня 12:01
    2
    просмотров
    Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
    Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

    Михаил Фоменко ушел из жизни после продолжительной болезни.

    Сегодня 11:13
    3
    просмотров
    Силач-экстремал из Днепра, таскающий зубами авто, установил абсолютный рекорд Книги Гиннеса
    Силач-экстремал из Днепра, таскающий зубами авто, установил абсолютный рекорд Книги Гиннеса

    Силач-экстремал стал абсолютным рекордсменом Книги Гиннесса.

    Сегодня 10:40
    3
    просмотров
    Погода на 29 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 29 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    В Днепре выстрелили в 17-летнюю девушку
    В Днепре выстрелили в 17-летнюю девушку

    В несовершеннолетнюю девушку стреляли из пневматического оружия.

    Вчера 21:04
    12
    просмотров
    На войне погиб 28-летний снайпер Александр Хлестков из Днепропетровской области
    На войне погиб 28-летний снайпер Александр Хлестков из Днепропетровской области

    На войне погиб 28-летний Герой из Днепропетровской области.

    Вчера 20:18
    5
    просмотров
    Враг дважды в день атаковал Никопольщину: применял тяжелую артиллерию
    Враг дважды в день атаковал Никопольщину: применял тяжелую артиллерию

    Сегодня враг вновь обстреливал Никопольщину.

    Вчера 18:55
    4
    просмотров
    В Днепре заметили необычных ящериц из Красной книги
    В Днепре заметили необычных ящериц из Красной книги

    В Днепре зафиксировали присутствие редких ящериц.

    Вчера 17:35
    13
    просмотров
    Водитель троллейбуса из Днепра и строитель из Хмельницкой области пленили двух россиян
    Водитель троллейбуса из Днепра и строитель из Хмельницкой области пленили двух россиян

    Героическая борьба двух защитников Украины.

    Вчера 16:06
    14
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх