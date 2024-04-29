Стало известно, когда в Днепре запустят фонтаны

В Днепре совсем скоро заработают фонтаны.

Фонтаны в Днепре традиционно запустят 1 мая. В частности, сначала будут работать следующие фонтаны:

Фонтан «Муза» возле театра оперы и балета.

Фонтан «Водная сфера» на Сичеславской набережной.

Фонтан в Сквере Героев.

Фонтан на ул. Короленко.

Фонтан в сквере «Прибрежный».

Заметим, что в нашем городе существует более 10 фонтанов. Самые популярные из них:

фонтан Влюбленных напротив «Вавилона»;

фонтан «Шар желаний» или «Одуванчик» на Сичеславской Набережной;

на Сичеславской Набережной; фонтан «Муза» у театра оперы и балета;

фонтан «Лилия» в сквере Героев;

фонтаны на Короленко;

Каскад на смотровой площади в парке Шевченко;

фонтан «Белый лебедь», расположенный в акватории реки Днепр.

Напомним, в Днепре уже заработал первый фонтан.

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