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  • Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели «кровавый» закат

Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели «кровавый» закат

Сегодня 12:01
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Метеорологи объяснили, как возникает "кровавый" закат.

Новости Днепра про Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели

Жители Днепра и области вечером 28 апреля могли наблюдать удивительный «кровавый» закат Солнца. Соцсети заполонили десятки фото этого явления. Кое-где небо окрасилось в фиолетовый цвет, а после вечернего дождя в небе появилась радуга.

Новости Днепра про Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели

В Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии также обратили внимание на это явление и объяснили на своей Facebook-странице, как оно возникает.

По словам специалистов, сумерки (вечером) и рассвет (утром) – это переходный период между днем и ночью. Вспышки цвета в небе, которые мы видели вчера, вызывают молекулы воздуха, аэрозоли и капли облаков.

Крошечные частицы в атмосфере отвечают за цвета, освещающие небо. Когда солнце лишь слегка поднимается над горизонтом, свет проходит более длинный путь через атмосферу, чем когда оно находится выше.

Воздействие молекул воздуха и аэрозолей, таких как пыль, увеличивается, чем ближе солнце к горизонту. Поскольку более короткие волны (синие) рассеиваются сильнее, небо становится желтовато-красным. После заката цвета становятся еще более интенсивными, поскольку низкий угол падения солнца также освещает облака, — объясняют специалисты.

Новости Днепра про Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели

Еще долго после заката, когда мерцают первые звезды, небо становится темно-синим. Хотя все солнечные лучи прошли долгий путь через атмосферу, синие компоненты цвета снова доминируют. Этот синий цвет – результат действия стратосферного озонового слоя на высоте от 20 до 30 километров. Здесь молекулы озона поглощают оранжевую часть света.
 

Новости Днепра про Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели

Выборочное поглощение смещает цвета в сторону более коротких волн, то есть до синего. Когда солнце находится низко, озоновый слой действует как синий цветовой фильтр, и мы можем видеть его невооруженным глазом.
 

Новости Днепра про Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели

По народным приметам, «кровавое» небо во время заката предвещает сильный ветер на следующий день.

Новости Днепра про Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели

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