Метеорологи объяснили, почему жители Днепра и области накануне видели «кровавый» закат

Жители Днепра и области вечером 28 апреля могли наблюдать удивительный «кровавый» закат Солнца. Соцсети заполонили десятки фото этого явления. Кое-где небо окрасилось в фиолетовый цвет, а после вечернего дождя в небе появилась радуга.
В Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии также обратили внимание на это явление и объяснили на своей Facebook-странице, как оно возникает.
По словам специалистов, сумерки (вечером) и рассвет (утром) – это переходный период между днем и ночью. Вспышки цвета в небе, которые мы видели вчера, вызывают молекулы воздуха, аэрозоли и капли облаков.
Крошечные частицы в атмосфере отвечают за цвета, освещающие небо. Когда солнце лишь слегка поднимается над горизонтом, свет проходит более длинный путь через атмосферу, чем когда оно находится выше.
Воздействие молекул воздуха и аэрозолей, таких как пыль, увеличивается, чем ближе солнце к горизонту. Поскольку более короткие волны (синие) рассеиваются сильнее, небо становится желтовато-красным. После заката цвета становятся еще более интенсивными, поскольку низкий угол падения солнца также освещает облака, — объясняют специалисты.
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