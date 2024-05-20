На Днепропетровщине мужчина упал в глубокую яму с водой

Спасатели Кривого Рога помогли мужчине выбраться из ямы.
Около 11:50 20 мая в переулке Артековского Покровского района Кривого Рога возле частного дома мужчина упал в яму с водой и не смог выбраться самостоятельно.
На помощь 58-летнему мужчине пришли чрезвычайники. Поставив стремянку и пожарные рукава, криворожца подняли на поверхность.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.
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