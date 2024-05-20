На Днепропетровщине мужчина упал в глубокую яму с водой

В Кривом Роге мужчина упал в глубокую яму с водой.

Спасатели Кривого Рога помогли мужчине выбраться из ямы.

Около 11:50 20 мая в переулке Артековского Покровского района Кривого Рога возле частного дома мужчина упал в яму с водой и не смог выбраться самостоятельно.

На помощь 58-летнему мужчине пришли чрезвычайники. Поставив стремянку и пожарные рукава, криворожца подняли на поверхность.