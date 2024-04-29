Силач-экстремал из Днепра, таскающий зубами авто, установил абсолютный рекорд Книги Гиннеса

Силач-экстремал стал абсолютным рекордсменом Книги Гиннесса.

Спортсмен-экстремал Дмитрий Грунский стал обладателем титула «Украинец с наибольшим количеством рекордов книги Гиннеса».

Детали рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Фиксация рекорда прошла в Киеве 27 апреля. В рамках Чемпионата Украины по стронгмену зарегистрировали национальный рекорд Украины в номинации «Украинец с наибольшим количеством рекордов Гиннеса», а также прошла презентация рекордных сертификатов Книги Рекордов Гиннеса, удостоверяющих это достижение.

Поддерживали Дмитрия друзья и коллеги-стронгмены. Мероприятие также посетили Василий Вирастюк — Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный обладатель титула «Самый сильный человек мира», почетный президент Федерации стронмена Украины. И Сергей Конюшок – чемпион и рекордсмен мира по стронгмену, президент Федерации стронгмена Украины.

Рекорд посвящен борьбе украинского народа с оккупантами и сбору средств для сводной группы «Регбисты», рот ударных БпАК 129 ОБр ТРО, — написала Лана Ветрова.

Напомним, 35-летний днепрянин Дмитрий Грунский обладатель нескольких необычных рекордов, часть из которых он установил именно в Днепре. В частности, силач-экстремал бородой протащил 2,5-тонный микроавтобус, а ранее протащил с помощью шеи 32-тонный вагон метро.

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