Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июня

Для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию – соответствующее решение принял регулятор.
На рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цены установили на уровне 9000 грн/МВт*ч (предыдущая цена – 7500 грн/МВт*ч).
Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По ее решению, минимальная предельная цена определяется на уровне 10 грн/МВт*ч.
С 1 июня на РДН и ВДР будут действовать максимальные предельные цены 5600 грн/МВт*ч для периодов:
Предельная цена для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт*ч. Предыдущая цена:
В вечернее время – с 17:00 до 23:00 – цена установлена на уровне 9000 грн/МВт*ч. Предыдущая – 7500 грн/МВт*ч.
В то же время на балансировочном рынке минимальная предельная цена установлена на уровне 0,01 грн/МВт*ч. При этом с 00:00 до 07:00 – на уровне 6600 грн/мВтч (предыдущая – 4000 грн/МВт*ч).
В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены составят 8250 грн/мВт*ч. Итак:
Для промежутка времени с 17:00 до 23:00 была установлена цена 10 000 грн/МВт*ч. Предел цены повысился с 8250 грн/МВт*ч.
Впрочем, следует помнить, что кроме рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика.
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