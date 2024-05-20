Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июня

Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июня

Сегодня 18:09
просмотров

В Украине повысят цену на свет для бизнеса.

Новости Днепра про Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июня

Для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию – соответствующее решение принял регулятор.

На рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цены установили на уровне 9000 грн/МВт*ч (предыдущая цена – 7500 грн/МВт*ч).

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По ее решению, минимальная предельная цена определяется на уровне 10 грн/МВт*ч.

Какова будет цена с 1 июня?

С 1 июня на РДН и ВДР будут действовать максимальные предельные цены 5600 грн/МВт*ч для периодов:

  • с 00:00 до 07:00 (предварительная цена – 3000 грн/МВт*ч);
  • с 11:00 до 17:00 (осталось без изменений).

Предельная цена для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт*ч. Предыдущая цена:

  • с 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт*ч;
  • с 08:00 до 11:00 осталось прежним;
  • с 23:00 до 00:00 – 3000 грн/МВт*ч.

В вечернее время – с 17:00 до 23:00 – цена установлена ​​на уровне 9000 грн/МВт*ч. Предыдущая – 7500 грн/МВт*ч.

В то же время на балансировочном рынке минимальная предельная цена установлена ​​на уровне 0,01 грн/МВт*ч. При этом с 00:00 до 07:00 – на уровне 6600 грн/мВтч (предыдущая – 4000 грн/МВт*ч).

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены составят 8250 грн/мВт*ч. Итак:

  • для временного промежутка с 07:00 до 17:00 цена осталась прежней;
  • с 23:00 до 00:00 – предел цены повысился с 4000 грн/МВт*ч.

Для промежутка времени с 17:00 до 23:00 была установлена ​​цена 10 000 грн/МВт*ч. Предел цены повысился с 8250 грн/МВт*ч.

Впрочем, следует помнить, что кроме рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика.

Читайте также:

Новости Днепра про Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июняУкраїнська Новости Днепра про Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июняРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком
    Новости Днепра
    Сегодня 18:41
    В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком

    В Днепропетровской области мужчина тяжело травмировался во время работы.

    Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото
    Новости Днепра
    Сегодня 18:16
    Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото

    Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре – уникальный…

    Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма
    Новости Днепра
    Сегодня 16:59
    Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма

    В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.

    Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп
    Новости Днепра
    Сегодня 16:15
    Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп

    В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на…

    Последние новости

    В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком
    В больницу в Днепре госпитализировали мужчину, который травмировался во время работы со станком

    В Днепропетровской области мужчина тяжело травмировался во время работы.

    Сегодня 18:41
    1
    просмотров
    Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото
    Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото

    Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре – уникальный аттракцион для детей, которому скоро исполнится век. Открыта малая железная дорога была летом 1936 года.

    Сегодня 18:16
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина упал в глубокую яму с водой
    На Днепропетровщине мужчина упал в глубокую яму с водой

    В Кривом Роге мужчина упал в глубокую яму с водой.

    Сегодня 17:39
    2
    просмотров
    Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма
    Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма

    В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.

    Сегодня 16:59
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина развращал детей своих соседей
    На Днепропетровщине мужчина развращал детей своих соседей

    Житель Никополя развращал детей своих соседей.

    Сегодня 16:50
    2
    просмотров
    Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп
    Думали, что спит, а оказался мертвым: в Днепре на Слобожанском проспекте нашли труп

    В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на тротуаре и не двигался.

    Сегодня 16:15
    6
    просмотров
    В музей в Днепре передали лодку «Крым», возле которой недавно попала ракета
    В музей в Днепре передали лодку «Крым», возле которой недавно попала ракета

    Лодку, которая побило обломками во время ракетного удара по Днепру 19 апреля, передали в музей.

    Сегодня 16:09
    2
    просмотров
    Список всех кофеен в центре Днепра: адреса заведений
    Список всех кофеен в центре Днепра: адреса заведений

    Кофе – один из самых популярных напитков. Его пьют в течение дня, его аромат привлекает внимание и заставляет просыпаться по утрам тысячи людей. В современных кофейнях посетителям предлагается огромный выбор напитков из зерен: черных и с разными добавлениями.

    Сегодня 15:58
    2
    просмотров
    Сезон открыт: в Днепре заработал бассейн под открытым небом
    Сезон открыт: в Днепре заработал бассейн под открытым небом

    Сегодня, 20 мая, в Днепре на левом берегу открылся бассейн под открытым небом.

    Сегодня 15:47
    12
    просмотров
    В Днепре возле поликлиники женщина обнаружила пакет с боеприпасами
    В Днепре возле поликлиники женщина обнаружила пакет с боеприпасами

    В Днепре на улице Буковинской возле поликлиники обнаружен пакет с арсеналом оружия.

    Сегодня 15:09
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх