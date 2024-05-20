Для бизнеса повысят цены на электроэнергию: какими будут новые расценки с 1 июня

В Украине повысят цену на свет для бизнеса.

Для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию – соответствующее решение принял регулятор.

На рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цены установили на уровне 9000 грн/МВт*ч (предыдущая цена – 7500 грн/МВт*ч).

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По ее решению, минимальная предельная цена определяется на уровне 10 грн/МВт*ч.

Какова будет цена с 1 июня?

С 1 июня на РДН и ВДР будут действовать максимальные предельные цены 5600 грн/МВт*ч для периодов:

с 00:00 до 07:00 (предварительная цена – 3000 грн/МВт*ч);

с 11:00 до 17:00 (осталось без изменений).

Предельная цена для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт*ч. Предыдущая цена:

с 07:00 до 08:00 – 5600 грн/МВт*ч;

с 08:00 до 11:00 осталось прежним;

с 23:00 до 00:00 – 3000 грн/МВт*ч.

В вечернее время – с 17:00 до 23:00 – цена установлена ​​на уровне 9000 грн/МВт*ч. Предыдущая – 7500 грн/МВт*ч.

В то же время на балансировочном рынке минимальная предельная цена установлена ​​на уровне 0,01 грн/МВт*ч. При этом с 00:00 до 07:00 – на уровне 6600 грн/мВтч (предыдущая – 4000 грн/МВт*ч).

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены составят 8250 грн/мВт*ч. Итак:

для временного промежутка с 07:00 до 17:00 цена осталась прежней;

с 23:00 до 00:00 – предел цены повысился с 4000 грн/МВт*ч.

Для промежутка времени с 17:00 до 23:00 была установлена ​​цена 10 000 грн/МВт*ч. Предел цены повысился с 8250 грн/МВт*ч.

Впрочем, следует помнить, что кроме рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика.

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