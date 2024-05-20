Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма

Яма образовалась под рельсами на улице Николая Руденко. Там расположена конечная остановка трамвая №17. В любой момент транспорт может провалиться под землю.
Видео, на котором видно глубокую яму, опубликовали в сети.
Напомним, в 2021 году на улице Руденко капитально отремонтировали трамвайные пути: заменили нижнее строение рельс, в том числе щебеночный балласт, опоры и провода контактной сети и кабельные линии. На ремонт потратили около трех миллионов гривен.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня некоторые трамваи в Днепре объединят маршруты.
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