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  • Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма

Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма

Сегодня 16:59
просмотров

В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.

Новости Днепра про Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма

Яма образовалась под рельсами на улице Николая Руденко. Там расположена конечная остановка трамвая №17. В любой момент транспорт может провалиться под землю.

Видео, на котором видно глубокую яму, опубликовали в сети.

Напомним, в 2021 году на улице Руденко капитально отремонтировали трамвайные пути: заменили нижнее строение рельс, в том числе щебеночный балласт, опоры и провода контактной сети и кабельные линии. На ремонт потратили около трех миллионов гривен.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня некоторые трамваи в Днепре объединят маршруты.

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Новости Днепра про Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная ямаУкраїнська Новости Днепра про Можно провалиться под землю: в Днепре под трамвайными путями образовалась огромная ямаРусский

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