Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю создания детской железной дороги и нашли уникальные фото аттракциона.
Проектированием дороги занимались дети, увлекающиеся профессией инженера транспорта, но окончательный проект утверждали и доделывали студеты Днепропетровского института инженеров транспорта. Строительство дороги началось весной 1936 года, проходило только по выходным дням и через 3 месяца закончилось.
Протяженность пути по котором следует поезд с вагонами – 1,6 км. Проделать весь путь по дороге занимает 10 минут. В начале 2000-х ее планировали реконструировать до 3,5 км, но планы не были реализованы.
По маршруту поезда были построены два тоннеля и две станции, а еще у дороги было свое депо и вокзал.
После Второй мировой войны детская железная дорога была уничтожена, но уже к 1944 году ее восстановили, правда она лишилась части строений, так, не стали восстанавливать вокзал. В середине 1980-х было ликвидировано депо. Управление дорогой, отправление и высадка пассажиров проходит на станции «Парковая».
Детская железная дорога работает летом и в период новогодних праздников. Проводниками, машинистами, начальниками поездов и дежурными по вокзалу тут работают дети, которые не безразличны к железнодорожным специальностям и решили в будущем связать свою судьбу с железной дорогой. Именно с такой – образовательной целью и строилась Малая Приднепровская железная дорога. За все время своего существования она обучила более 50 тыс будущих сотрудников.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», «Родной Днепропетровск»
Читайте также:
Ирина
Автор:
В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.
В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на…
Лодку, которая побило обломками во время ракетного удара по Днепру…
Кофе – один из самых популярных напитков. Его пьют в…
В Кривом Роге мужчина упал в глубокую яму с водой.
В Днепре под трамвайными путями образовалась огромная яма.
Житель Никополя развращал детей своих соседей.
В Днепре на Слобожанском проспекте заметили мужчину, который лежал на тротуаре и не двигался.
Лодку, которая побило обломками во время ракетного удара по Днепру 19 апреля, передали в музей.
Кофе – один из самых популярных напитков. Его пьют в течение дня, его аромат привлекает внимание и заставляет просыпаться по утрам тысячи людей. В современных кофейнях посетителям предлагается огромный выбор напитков из зерен: черных и с разными добавлениями.
Сегодня, 20 мая, в Днепре на левом берегу открылся бассейн под открытым небом.
В Днепре на улице Буковинской возле поликлиники обнаружен пакет с арсеналом оружия.
В Днепр придет "африканская" жара.
У Дніпрі з’явилося озеро з водяними ліліями.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!