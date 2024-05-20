Как более 50 лет назад выглядела детская железная дорога в парке Глобы в Днепре: уникальные фото

Детская железная дорога в парке Глобы в Днепре – уникальный аттракцион для детей, которому скоро исполнится век. Открыта малая железная дорога была летом 1936 года.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю создания детской железной дороги и нашли уникальные фото аттракциона.

Проектированием дороги занимались дети, увлекающиеся профессией инженера транспорта, но окончательный проект утверждали и доделывали студеты Днепропетровского института инженеров транспорта. Строительство дороги началось весной 1936 года, проходило только по выходным дням и через 3 месяца закончилось.

Протяженность пути по котором следует поезд с вагонами – 1,6 км. Проделать весь путь по дороге занимает 10 минут. В начале 2000-х ее планировали реконструировать до 3,5 км, но планы не были реализованы.

По маршруту поезда были построены два тоннеля и две станции, а еще у дороги было свое депо и вокзал.

После Второй мировой войны детская железная дорога была уничтожена, но уже к 1944 году ее восстановили, правда она лишилась части строений, так, не стали восстанавливать вокзал. В середине 1980-х было ликвидировано депо. Управление дорогой, отправление и высадка пассажиров проходит на станции «Парковая».

Детская железная дорога работает летом и в период новогодних праздников. Проводниками, машинистами, начальниками поездов и дежурными по вокзалу тут работают дети, которые не безразличны к железнодорожным специальностям и решили в будущем связать свою судьбу с железной дорогой. Именно с такой – образовательной целью и строилась Малая Приднепровская железная дорога. За все время своего существования она обучила более 50 тыс будущих сотрудников.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», «Родной Днепропетровск»

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