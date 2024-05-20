В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для Минобороны

В сети распространяются новый фейк.

В Министерстве образования и науки Украины предупредили о новом фейке.

В настоящее время в соцсетях разгоняют новость о письме, которое якобы подписал заместитель министра образования и науки Украины. В нем указано, что МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения. Это вроде бы делают во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов».

Однако представители Минобразования говорят, что такого письма не существует.

Враг регулярно проводит информационные операции в сети, поэтому советуем тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене. Будьте бдительны!, – говорится в посту МОН.

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