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В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для Минобороны

Сегодня 20:46
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В сети распространяются новый фейк.

Новости Днепра про В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для Минобороны

В Министерстве образования и науки Украины предупредили о новом фейке.

В настоящее время в соцсетях разгоняют новость о письме, которое якобы подписал заместитель министра образования и науки Украины. В нем указано, что МОН совместно с Минобороны просят руководителей учебных заведений собрать данные о школьниках 2008 года рождения. Это вроде бы делают во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов».

Однако представители Минобразования говорят, что такого письма не существует.

Враг регулярно проводит информационные операции в сети, поэтому советуем тщательно проверять информацию, обращаться к официальным источникам и заботиться о медиагигиене. Будьте бдительны!, – говорится в посту МОН.

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Новости Днепра про В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для МинобороныУкраїнська Новости Днепра про В сети разгоняют фейк о сборе данных о 16-летних школьниках для МинобороныРусский

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