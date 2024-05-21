В Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал на вокзал

По словам свидетелей, на проспекте Дмитрия Яворницкого 72 неизвестный мужчина сильно избил женщину, а после этого побежал в сторону вокзала.
Корреспонденты dnepr.info получили комментарий от спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник: «Указанное событие зафиксировано, на поиски причастного лица ориентированы наряды полиции города, принимаются меры по установлению личности».
О состоянии женщины пока не сообщается.
Совсем скоро мужчина был задержан на улице Княгини Ольги. Видео с ним также быстро распространилось в социальных сетях На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС.
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