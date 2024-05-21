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В Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал на вокзал

Сегодня 17:41
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В сети распространяется видео, на котором видна скорая и полиция.

Новости Днепра про В Днепре мужчина внезапно ударил женщину по голове и побежал на вокзал

По словам свидетелей, на проспекте Дмитрия Яворницкого 72 неизвестный мужчина сильно избил женщину, а после этого побежал в сторону вокзала.

Корреспонденты dnepr.info получили комментарий от спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник: «Указанное событие зафиксировано, на поиски причастного лица ориентированы наряды полиции города, принимаются меры по установлению личности».

О состоянии женщины пока не сообщается.

Совсем скоро мужчина был задержан на улице Княгини Ольги. Видео с ним также быстро распространилось в социальных сетях На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области действовала преступная организация, которая подделывала документы для легализации в ЕС.

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