В Кривом Роге 2-летний мальчик вдохнул кусок хлеба

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок вдохнул крошку хлеба.

В понедельник, 21 мая, во время патрулирования в Покровском районе на улице Ракитина, инспекторы остановили автомобиль ВАЗ. Из авто выбежала обеспокоенная женщина и попросила о помощи.

Мама рассказала, что ее 2-летний сын вдохнул кусок пищи, а именно крошку хлеба. Из-за инородного тела в дыхательных путях малыш не мог нормально дышать. Женщина попросила, чтобы патрульные сопроводили в больницу автомобиль с ребенком.

Не теряя ни минуты, патрульные включили проблесковые маячки на служебном транспорте и помогли доставить ребенка в городскую клиническую больницу №8. Сейчас жизни мальчику ничего не угрожает.

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