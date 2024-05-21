Институт нацпамяти требует переименовать «Екатеринославхлеб», чью продукцию продают в Днепре

"Екатеринославхлеба" больше может не быть.

Институт национальной памяти обратился в «Екатеринославхлеб», чтобы предприятие осуществило ребрендинг в рамках закона о деколонизации. Об этом говорится в Telegram-канале “Деколонизация. Украина».

Все началось месяц назад, когда один из покупателей обратил внимание, что в магазинах Днепра до сих пор продается продукция с упоминанием прежнего названия города. И все бы ничего, но Екатеринослав – имя, символизирующее имперское прошлое, поэтому упоминания о нем должны исчезнуть из публичного пространства согласно новому закону о деколонизации.

И вот недавно на жалобу ответили представители Украинского института национальной памяти, которые пообещали обратиться к предприятию по решению этого вопроса.

Институт национальной памяти обратится в «Екатеринославхлеб», чтобы те осуществили ребрендинг в рамках деколонизации. Впечатляет, что кто-то додумался до такого названия и продолжает выпускать продукцию сейчас, — говорится в сообщении тг-канала «Деколонизация. Украина».

Для справки: хлебопекарное предприятие ООО «Екатеринославхлеб» создано в сентябре 2010 года. Завод специализируется на производстве хлеба, батонов, сдобных булочных и кондитерских изделий.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: