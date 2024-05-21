В Днепропетровской области зафиксировали несколькометровое торнадо (ВИДЕО)

В Днепропетровской области, 21 мая, был замечен вихрь ветра, похожий на торнадо. Это явление, появившееся в среди бела дня, очевидцы сняли на видео, которое распространили в местных тг-каналах.
По словам свидетелей, несколькометровый торнадо видели в Терновке Павлоградского района.
На видео видно, что вихрь ветра возник среди облаков. Подтверждения того, что это именно торнадо от метеорологов пока нет. Следует отметить, что до этого Днепропетровский центр по гидрометеорологии предупреждал о резком ухудшении погодных условий.
Также о появлении вихря, похожего на торнадо, сегодня сообщали в соседней Полтавщине.
Обычно вихри и смерчи возникают в жаркую погоду с появлением дождевых кучевых облаков. Торнадо образуются при столкновении неоднородных по влажности и температуре воздушных масс, теплых (внизу) и холодных (вверху) слоев воздуха и сильному боковому ветру во время грозовой погоды.
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