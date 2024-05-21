В Днепровском районе произошел пожар на территории садового общества

В Днепровском районе 21 мая занялся деревянный дом на территории садового общества «Лесная поляна» в Петриковской общине. Об этом говорится на сайте ГСЧС региона.
По данным спасателей, горели крыша и имущество в двухэтажном доме. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Возгорание ликвидировали 15 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники. Погибших и травмированных нет.
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