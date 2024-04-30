Сгорело до тла: на кладбище в Марганце неизвестные изуродовали могилы погибших военных

На центральном кладбище в Марганце кто-то поджег могилы двух погибших украинских военных. Об этом сообщила мать одного из мужчин, чьи надгробия сгорели почти до фона, Світлана Кожемян.
Заметили выжженные могилы 28 апреля, когда родные одного из воинов пришли на кладбище, чтобы убрать могилу. Светлана, которой сообщили, что место захоронения ее сына подожгли неизвестные, обратилась за помощью в соцсетях.
Впрочем, под постом разгорелась пылкая дискуссия. Многие поддерживали женщину, но люди начали озвучивать свои версии, почему на могиле произошел пожар. Комментаторы обвинили в этом родных павших воинов, которые якобы могли оставить зажженную свечу в лампадке, из-за чего огонь перекинулся на венки.
По словам Светланы, лампадок на могилах не было, поэтому пожар явно произошел по другой причине. Женщина обратилась к неравнодушным людям, которые могли быть свидетелями поджога.
«Здравствуйте, у меня большая просьба. Кто был на центральном кладбище 28 апреля с 12 часов до 13 часов. Случился поджог могилы моего сына и еще одного собрата, сгорело все. Если кто-то из присутствующих видел, что кто-то из молодых мужчин подходил к могил военных, большую просьбу позвонить (066) 613-27-81(Светлана), мама погибшего Кожемяна Анатолия, спасибо.
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