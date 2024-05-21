Смертельное ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог: нужна помощь в установлении личности погибшей женщины

ДТП произошло два месяца назад на трассе Днепр – Кривой Рог.

Правоохранители просят о помощи свидетелей.

Как сообщает ГУНП в Днепропетровской области, 24 марта около 20:40 на трассе возле села Николаевка Днепровского района сбили женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель скрылся.

Как предварительно установили следователи, водитель автомобиля «Opel Omega» двигался из Кривого Рога в направлении Днепра. После наезда на женщину водитель уехал с места ДТП.

От полученных травм женщина-пешеход погибла на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас нужна помощь в установлении личности потерпевшей женщины.

Приметы: возраст 60-65 лет, полного телосложения, рост 168-172,см, волосы темно-коричневые.

Была одета: спортивные брюки темно-зеленые, спортивная кофта темно-зеленая, резиновые черные ботинки, черная куртка.

Просьба к свидетелям происшествия обратиться к следователю по телефону: (096-)994-26-58, (063)-027-93-66.

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