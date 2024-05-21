Смертельное ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог: нужна помощь в установлении личности погибшей женщины

Правоохранители просят о помощи свидетелей.
Как сообщает ГУНП в Днепропетровской области, 24 марта около 20:40 на трассе возле села Николаевка Днепровского района сбили женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель скрылся.
Как предварительно установили следователи, водитель автомобиля «Opel Omega» двигался из Кривого Рога в направлении Днепра. После наезда на женщину водитель уехал с места ДТП.
От полученных травм женщина-пешеход погибла на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас нужна помощь в установлении личности потерпевшей женщины.
Приметы: возраст 60-65 лет, полного телосложения, рост 168-172,см, волосы темно-коричневые.
Была одета: спортивные брюки темно-зеленые, спортивная кофта темно-зеленая, резиновые черные ботинки, черная куртка.
Просьба к свидетелям происшествия обратиться к следователю по телефону: (096-)994-26-58, (063)-027-93-66.
Читайте также:
Автор:
В Харьковской области погиб солдат из Днепропетровщины.
В Днепре горел деревянный дом.
В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок вдохнул крошку хлеба.
Территорию возле памятника Шевченко на Монастырском острове принарядят.
В Харьковской области погиб солдат из Днепропетровщины.
В Днепре горел деревянный дом.
В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок вдохнул крошку хлеба.
Территорию возле памятника Шевченко на Монастырском острове принарядят.
В Днепре и области 22 мая снова будут действовать графики почасового отключения света.
В Днепропетровской области видели торнадо.
В сети распространяется видео, на котором видна скорая и полиция.
На неоккупированных территориях и там, где не ведутся боевые действия в 2024 году потребителей разрешено штрафовать за неуплату коммунальных услуг.
"Екатеринославхлеба" больше может не быть.
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии поделился итогами второй декады мая.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!