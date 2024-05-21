В каких случаях долг за неуплату коммуналки не начисляется и что ждет тех, кто не платит за услуги

Журналисты dnepr.info узнали, кто может не платить за коммунальные услуги.
Потребителю коммунальных услуг при неуплате за воду, электричество, газ или отопление при неуплате начисляется пеня. Ее размер индивидуален и указан в договоре с поставщиком. Она не может превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки платежа. А общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.
Если потребитель отказывается платить и пеню также, то поставщик услуг может взыскать задолженность через суд. Поэтому на остальной части страны действует начисление штрафов и пени за неуплату и взыскание задолженности с потребителя через суд, а также возможны отключения должникам газа, воды, электричества.
Если жилье было повреждено в результате ракетного удара, то долги за неуплату услуг ЖКХ не должны начисляться. После заявления владельца недвижимости в полицию о факте того, что жилье пострадало от атак рф, органы местного самоуправления проводят обследования состояния жилья и оценивают повреждения. А коммунальные предприятия в таком случае должны автоматически получить информацию о повреждении недвижимости и оплату за свои услуги не насчитывать.
Также уехавшие за границу жители Днепра могут подать заявления поставщику коммунальных услуг о том, что они не живут в своем доме или квартире и в таком случае не потребляют услуги, а значить и не должны платить.
Такое подтверждение необходимо предоставлять поставщикам каждые полгода. Справкой о не проживании в квартире может быть: справка с места временного проживания, работы, лечения или учебы, справка о прохождении военной службы, документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины в соответствующий период времени.
Отправить справку поставщику услуг можно по почте или онлайн. Но если это жители многоквартирного дома, то платить за отопление все равно придется.
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Ирина
Автор:
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