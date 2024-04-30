В Днепре Художественный музей украсила световая инсталляция: как это выглядит

На фасаде Художественного музея в Днепре появилась световая установка.

В Днепре отметили 110-летие Художественного музея и запустили уникальную световую инсталляцию.

Музей является одним из старейших в Украине. Художественная коллекция учреждения насчитывает более 10 тысяч уникальных произведений живописи, графики скульптуры и декоративно-прикладных предметов локальных и иностранных художников XVl — XXl века.

29 апреля презентовали уникальную световую инсталляцию, которая луна вечером будет украшать фасад музея. Днепровский художник Сергей Бурбело показал, как это выглядит.

Создали инсталляцию команда Expolight.

Для этого использовали кастомные стеклянные фильтры со специальным каустическим лазером с подвижными механизмами. Они имитируют естественные явления, как отражение света в воде, рассеяние и радугу.

Увидеть инсталляцию можно с 30 апреля по 26 мая.

Expolight и Kabluka Light & Digital Sculptures ранее уже создавали инсталляции для Днепра. Тогда остатки старых заводских труб на левом берегу превратили в световой лотос.

После 26 мая инсталляция Душа поедет в Швейцарию, где будет представлять Украину на одном из самых престижных мероприятий по дизайну Zurich Desigh Week.

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