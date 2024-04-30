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У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

Сьогодні 12:28
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На фасаді Художнього музею в Дніпрі з'явилася світлова інсталяція.

Новости Днепра про У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

У Дніпрі відзначили 110-річчя Художнього музею та запустили унікальну світлову інсталяцію.

Музей є одним із найстаріших в Україні. Художня колекція установи налічує понад 10 тисяч унікальних творів живопису, графіки скульптури й декоративно-прикладних предметів локальних й іноземних митців XVl — XXl століття.

29 квітня презентували унікальну світлову інсталяцію, яка місяць ввечері прикрашатиме фасад музею. Дніпровський митець Сергій Бурбело показав, як це виглядає. 

Створили інсталяцію команда Expolight.

Для цього використали кастомні скляні фільтри зі спеціальним каустичним лазером з рухомими механізмами. Вони імітують природні явища, як-от відбиття світла у воді, розсіяння і веселку. 

Новости Днепра про У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

Побачити інсталяцію можна з 30 квітня до 26 травня. 

Новости Днепра про У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

Expolight та Kabluka Light & Digital Sculptures раніше вже створювали інсталяції для Дніпра. Тоді залишки старих заводських труб на лівому березі перетворили на світловий лотос. 

Новости Днепра про У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

Після 26 травня інсталяція “Душа” поїде у Швейцарію, де представлятиме Україну на одному із найпрестижніших заходів з дизайну Zurich Desigh Week.

Новости Днепра про У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

Новости Днепра про У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядає

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Новости Днепра про У Дніпрі Художній музей прикрасила світлова інсталяція: як це виглядаєУкраїнська

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