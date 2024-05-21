Відповідний проєкт був опублікований на офіційному порталі Верховної Ради України.
В пояснювальній записці таку необхідність обумовлюють не тільки створенням передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, але й наданням будь-якої допомоги та підтримки сім’ям з дітьми, забезпеченням сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб. Також мається на увазі стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.
Не є платниками демографічного збору:
– особи, які мають трьох або більше дітей;
– особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки;
– особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи, – повідомляється у підпункті 72.4 документу.
Згідно проєкту пропонують ставку:
У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2025 року.
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