В Україні планують ввести податок для бездітних: кого він не стосуватиметься - Днепр Инфо
В Україні планують ввести податок для бездітних: кого він не стосуватиметься
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Сегодня 07:46

Верховна Рада запропонувала законопроєкт, в якому зазначається необхідність "демографічного збору" для поліпшення демографічної ситуації в Україні.

 

Новости Днепра про В Україні планують ввести податок для бездітних: кого він не стосуватиметься

Відповідний проєкт був опублікований на офіційному порталі Верховної Ради України. 

В пояснювальній записці таку необхідність обумовлюють не тільки створенням передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, але й наданням будь-якої допомоги та підтримки сім’ям з дітьми, забезпеченням сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб. Також мається на увазі стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні. 

Не є платниками демографічного збору:
– особи, які мають трьох або більше дітей;
– особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки;
– особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи, – повідомляється у підпункті 72.4 документу.

Згідно проєкту пропонують ставку:

  • 1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;  
  • 1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину; 
  • 0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.  

У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2025 року. 

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Новости Днепра про В Україні планують ввести податок для бездітних: кого він не стосуватиметьсяУкраїнська

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