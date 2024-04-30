Згоріло до тла: на кладовищі в Марганці невідомі понівечили могили загиблих військових

Невідомі вандали спалили надгробки загиблих воїнів у Марганці на Дніпропетровщині.

На центральному кладовищі у Марганці хтось підпалив могили двох загиблих українських військових. Про це повідомила матір одного із чоловіків, чиї надгробки згоріли майже до тла, Світлана Кожемян.

Помітили випалені могили 28 квітня, коли рідні одного із воїнів прийшли на цвинтар, аби поприбирати могилку. Світлана, якій повідомили, що місце поховання її сина підпалили невідомі, звернулася за допомогою в соцмережах.

Втім під дописом розгорілася палка дискусія. Багато хто підтримував жінку, але люди почали озвучувати свої версії, чому на могилі сталася пожежа. Коментатори звинуватили у цьому рідних полеглих воїнів, які нібито могли залишити запалену свічку в лампадці, через що вогонь перекинувся на вінки, які врешті-решт спалахнули.

За словами Світлани, лампадок на могилах не було, тож пожежа явно сталася з іншої причини. Жінка звернулася до небайдужих людей, які могли бути свідками підпалу.