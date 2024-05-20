У Дніпрі на парковці біля супермаркету обікрали автівку

Днями біля одного з супермаркетів в Чечелівському районі Дніпра у припаркованій автівці зловмисник вночі вибив скло та викрав електроінструмент, який був у ній, розповіли у ГУНП в Дніпропетровській області.
З заявою про крадіжку болгарки, зварювального апарату, перфоратора та шуроповерта до правоохоронців звернувся 30-річний постраждалий.
Поліцейські розшукали та затримали крадія, коли він намагався збути награбоване. Зловмисником виявився 33-річний раніше засуджений за майнові злочини мешканець сусідньої області.
Злодію 20 травня повідомили про підозру у крадіжці – йому загрожує до 8 років тюрми.
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